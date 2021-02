Guido destacó el cambio de mentalidad del Betis

El Betis ya mira hacia Europa. Después de un inicio dubitativo de la mano de Manuel Pellegrini, el conjunto verdiblanco ha enderezado su rumbo y lucha por meterse en competiciones continentales.

Ese cambio, explicó Guido Rodríguez, tuvo que ver con la mentalidad de la plantilla. "Jugamos todos los partidos como si fuera un derbi. Somos un rival muy molesto, estamos jugando todos los partidos como una final, y eso es lo que hace al equipo más fuerte, porque a la hora de ir hacia adelante, tenemos jugadores que nos solucionan los partidos en una jugada", explicó el argentino a 'Goal'.

"Estamos bien, nos sentimos bien, pero los rivales están sumando puntos y no quieren bajar. Fuimos a Villarreal, sabíamos que era importante, pudimos ganar y nos acortó puntos. La verdad es que nosotros nos sentimos fuertes, el objetivo está muy claro y cerca, pero todavía no lo conseguimos y queda mucho por delante. Hay que seguir así porque si te bajas un poquito pierdes distancia", aclaró.

Habló Guido sobre lo que supone el derbi de Sevilla: "Son partidos que a mí me gustan jugar. Me encantaría poder vivirlo con la gente, tanto en el Villamarín como en contra. Es lindo que te pute*n, sentir el calor de los rivales, me parece que son las partes del fútbol. Si estamos motivados con la gente, uno se motiva más. Todos los futbolistas extrañamos ese ambiente, salir y escuchar a la gente cantando. Ojalá dentro de poco se vuelva, pero hay cosas más importantes ahora".

"Pellegrini, cuando llegó, tuvo una charla con nosotros que dejó claro dos o tres puntos específicos, y desde ese momento lo acaparó y aceptó, y cuando las cosas están claras, no hay problemas. Con las cosas claras y con respeto, siempre las cosas van bien. Ahora en este momento cuando los resultados se dan, todo es más fácil en el ámbito del día a día", sentenció.