Guillamón reconoció que llegó a verse fuera del Valencia

El canterano del Valencia Hugo Guillamón renovó su contrato con el equipo de sus amores hasta el 30 de junio de 2023, elevando su cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros.

Pero el joven central español de 20 años no duda en reconocer al diario 'AS' que por momentos se vio más fuera que dentro del Valencia: "No voy a engañar a nadie. Cuando ves que se alarga tanto verdaderamente te planteas que puede llegar un final que tú no quieres, pero es el que toca. Yo se lo dije a mi agente, que la primera opción fuera siempre el Valencia y que esperáramos lo que hiciera falta, pero ese miedo sí que estaba ahí".

"Por fin he renovado. Me gustaría que se hubiera acabado todo antes, no le voy a mentir, pero bueno al final estoy contento porque yo quería quedarme aquí. Llevo aquí toda mi vida, y siempre lo he dicho, que mi primera opción era estar aquí porque espero que hagamos una buena temporada y hagamos un buen proyecto", añadió el defensor valencianista.

Además, Guillamón desveló que llegó a hablar con Voro sobre su falta de minutos: "Sí que hablamos porque fue un entrenador cercano con todos los jugadores, él entendía que tenían que jugar otros por lo que las razones solo fueron deportivas".

Sobre la posible llegada de Javi Gracia a Mestalla, comentó: "Bueno, vendrá un técnico que tendrá lo que tenga en mente y tendremos que adaptarnos todo. Busque lo que busque, yo me adaptaré con tal de quedarme en el primer equipo".