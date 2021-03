Guiño de Ansu Fati a Eric García: "Es el mejor compañero que he tenido"

Ansu Fati ha reaparecido públicamente en una entrevista para la web del FC Barcelona en la que ha hablado de cómo se siente tras su nominación a los Premios Laureus, su tremenda irrupción en el primer equipo... e incluso de un probablemente futuro compañero como Eric García.

Respecto a la nominación como deportista revelación, Ansu lo definió como "un honor": "Solo hay que ver los nombres de los deportistas que aparecen y es un gran orgullo estar ahí. Estoy muy agradecido con todos los que me votaron, no me lo esperaba. Los ganadores anteriores de este premio son deportistas que han sido muy importantes y poder estar ahí junto a ellos no estaría mal. Sería un honor poder ganarlo, pero lo importante es participar. Si lo gano bien; si no, no pasa nada".

Cuestionado por el mejor compañero de su carrera, le dejó el guiño al central del Manchester City: "Eric García. Hemos crecido juntos desde niños, siempre hemos competido desde pequeños y me ha ayudado a mejorar. Era muy difícil de regatearle y superarle, siempre hemos tenido esa guerrilla desde pequeños. Luego hemos coincidido en la selección, algo que siempre soñamos desde pequeños".

Son palabras llamativas las del canterano azulgrana, justo un día después de que Pep Guardiola ya dejara claro que el futuro de Eric García estaba en el Camp Nou. "Creo que jugará en el Barcelona", dijo en su última rueda de prensa el técnico del Manchester City.

Siguiendo con Ansu Fati, habló de lo que significa para él jugar en el Barça: "Es un sueño que tuve desde el primer día que llegue aquí. Uno se marca el objetivo de llegar al primer equipo y yo lo he podido conseguir con trabajo. Es el sueño de cualquier niño que llega a La Masía. Desde el primer día que llegué aquí nos marcamos el objetivo de llegar lo más lejos posible".

Por último, cuestionado por quiénes han sido para él los cinco mejores que ha visto, tampoco dejó a nadie indiferente con su respuesta. Mucho 'culé', pero sin olvidarse de alguien indiscutible: "Para mí son Víctor Valdés, Puyol, Xavi o Iniesta, Messi y Cristiano".