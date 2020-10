Guitián, Larrazabal y Toro Fernández, 'castigados'

Lo más probable es que haya tres cambios en el Zaragoza de cara al partido contra el Leganés. Serán Guitián, Larrazabal y el Toro Fernández. Fueron de los peores del equipo en el encuentro ante el Málaga, en el que los de Pellicer fueron superiores.

Si bien los maños merecieron marcar -y lo lograron- en la segunda mitad, se mostraron muy blanditos atrás. Atienza también tuvo mucho que ver. Carlos Nieto, al que 'AS' incluye en su lista de posibles salidas del once, no jugó tan mal, eso sí, pues fue capital en sus subidas por la banda.

La fuente recién mencionada apunta que el entrenador dará entrada a Jair, Chavarría, Bermejo y Vuckic en su alineación frente a los 'pepineros'. La idea es lavarle la cara al equipo para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con los blanquiazules delante.

Y es que es cierto que, de momento, el 'efecto Baraja' no se está notando mucho en el Zaragoza. La victoria ante el Alcorcón se logró por la alineación indebida de los 'alfareros' y, en su duelo con el Málaga, el conjunto se mostró blandito atrás y poco efectivo arriba.