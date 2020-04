Guitián ve complicado que el fútbol vuelva

El coronavirus obligó a parar el fútbol en medio mundo. Y aún no se sabe qué pasará con las competiciones que quedaron en 'stand by'.

La idea es que vuelva a jugarse. Alberto Guitián, jugador del Zaragoza, dio su opinión al respecto: "Me he leído el protocolo que manda LaLiga a los clubes para una hipotética vuelta y lo veo complicado".

"Ahora mismo, tal y como estamos, creo que es nuestra última preocupación porque hay cosas que están pasando y familias que no están pudiendo despedirse de sus seres queridos, el fútbol queda totalmente en un segundo plano", ha destacado en declaraciones a la página web del club.

Guitián ha insistido en que ve difícil un regreso al trabajo aunque ha matizado que cree que "se va a hacer todo lo posible por volver".

"Pienso qué es lo que se debe hacer. Intentar apurar todas las posibilidades que tengamos, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de los jugadores ni de la gente que trabaja para el fútbol", ha considerado.

Igualmente ha opinado que tras esta situación todos los equipos van a perder forma física porque es algo lógico. Los jugadores deben tomárselo en serio, ya que así perderán menos a la hora de volver a un hipotética competición.

"El fútbol es secundario porque lo primero es la salud, pero a nosotros lo que nos gusta es jugar al fútbol y esperamos que sea cuanto antes porque eso será un buen síntoma de que hemos mejorado con respecto a este dichoso virus", ha apuntado.

El jugador 'blanquillo' ha confesado echar de menos el fútbol, pero no solo jugar. "No todo es jugar y entrenar sino la convivencia en las concentraciones, en las comidas y en los desayunos en los que nos metemos con uno y con otro. Eso se echa muchísimo de menos porque no hay manera de compensarlo", ha añadido.

Igualmente ha lamentado lo ocurrido en el aspecto deportivo porque el Real Zaragoza estaba en una situación en la que cada partido en La Romareda iba a ser "una fiesta". Piensa que se iba a llenar el estadio "sin ninguna duda" y que el equipo iba a intentar darles a los aficionados más victorias para seguir en la buena dinámica en la que estaba instalado.

"Esperemos que sea cuanto antes y que podamos continuar todos juntos", ha deseado. Sin embargo, el central es consciente de que dicha dinámica es "imposible de continuar dadas las circunstancias".

"Van ser unos dos meses sin competir, luego habrá que hacer una mini pretemporada para volver a jugar y, desde luego, la dinámica la hemos perdido, pero el grupo ha demostrado durante todo el año que no se rinde. Seguro que, si nos toca volver, va a hacerlo de la mejor manera posible para conseguir lo que todos queríamos, que es el ascenso que tanto estábamos peleando", ha subrayado.

Con respecto a la situación que está generando el coronavirus ha reflexionado que cuando en enero se veía lo que estaba pasando en China casi nadie pensaba que iba a llegar a España como lo ha hecho.

"La medida de quedarse en casa, al final, resultará efectiva porque allí resultó y la verdad es que cuando sales a la calle da cierto respeto porque la gente se ve que está sensible con la situación. Además, cuanto más se sigan las directrices de sanidad, mucho mejor", ha comentado.

Igualmente ha elogiado el trabajo de todos aquellos colectivos que están luchando el primera línea con la enfermedad y ha indicado que al resto lo que les toca es "ganar el partido de quedarse en casa" y disfrutar de estar con la familia.