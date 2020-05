Gumbau bromeó con su 30 de ritmo en el FIFA: "Soy un tractor"

El centrocampista del Girona Gerard Gumbau admitió que "este parón" le ha venido bien a su equipo "para constatar" que le quedan "once finales" y que está "todo" en sus manos "para tratar de hacer realidad el objetivo de regresar a Primera".

"Todos estamos supercomprometidos, cuidándonos al máximo para intentar mantener la forma y con muchas ganas de volver a hacer lo que más nos gusta", acentuó el mediocentro catalán de 25 años, una pieza clave en los esquemas del Girona, que ansía volver a la máxima categoría por la vía rápida.

"Siempre es difícil sobreponerse al duro golpe de bajar de Primera a Segunda, y aún lo ha sido más por la manera cómo sucedió todo. E hicimos, quizás, tarde el cambio de chip para darnos cuenta de dónde estábamos. Pero ahora ya estábamos en una buena dinámica", añadió el '24' rojiblanco en una entrevista en el perfil de Instagram del club.

"Volver a casa para ayudar al equipo a volver a Primera era la mejor propuesta que se me podía presentar. Estoy muy contento y con muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad para intentar conseguir el objetivo que nos hemos propuesto", señaló, desde el piso en Gerona en el que reside junto a su novia, el exfutbolista del Barcelona.

El mediocentro catalán recaló en el club de Montilivi procedente del Leganés, del que conserva un grato recuerdo: "Me fue muy bien salir de mi zona de confort, de casa. Irme a Madrid, a un club tan humilde como el Leganés, me hizo crecer. Me hizo entender muchas cosas que desconocía. Tan solo tengo palabras de agradecimiento para ese club".

Durante la entrevista, Gumbau también afirmó que las tres temporadas que estuvo en la disciplina del Barça suponen "una de las mejores etapas" de su vida.

"Cuando llegué al Barça B, a Segunda, no me lo creía. Y cuando debuté con el primer equipo fue increíble. En unos meses había pasado de jugar en Primera Catalana a debutar con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Ahí aprendí, crecí y disfruté como jugador. Y cumplí muchos sueños. Pero seguro que vendrán días aún mejores", destacó Gumbau.

De la mano de Luis Enrique, llegó a jugar nueve partidos -tres de liga, tres de Champions y tres de Copa- con el primer equipo azulgrana.

El centrocampista gerundense también desveló una anécdota vivida mientras se entrenaba junto a Leo Messi y compañía: "Un día, no sé por qué, no me sonó el despertador por la mañana. Me desperté, que aún me acuerdo, a las 11:52. Tenía 50 o 60 llamadas perdidas. Cuando por fin llegué a la ciudad deportiva ya se había acabado el entrenamiento", comenzó relatando.

"Cuando entré en el vestuario todos los jugadores del primer equipo me aplaudieron. Me moría de vergüenza, de impotencia, de nervios. Casi me da una taquicardia. Es la única vez que me ha pasado algo así porque siempre he sido superpuntual, y encima me pasó en el primer equipo del Barça. Es inexplicable lo que sufrí. Lo que sudé", aseguró.

"Lo llevo bien, pero estos últimos días ya se está haciendo más pesado", explicó el centrocampista, que pasa el tiempo entrenándose "para estar en las mejores condiciones" cuando se vuelva a la normalidad.

También pasa las horas cocinando, estudiando -solo le faltan un par de asignaturas para terminar el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-, leyendo y pasando el rato con juegos de mesa o el 'Call of Duty', junto a Jordi Calavera e Ignasi Miquel.

También juega al FIFA, aunque, entre risas, lamentó: "Quizás no soy el más rápido de mundo, pero tener solo 30 de ritmo en el FIFA es una vergüenza".

"Se han pasado. O me ponen más o no lo compro más. Soy un tractor. No se puede jugar con mi jugador porque es malísimo", dijo entre risas.

Después de recomendar 'El tatuador de Auschwitz', 'Breaking Bad' y 'Juego de Tronos' a la afición rojiblanca, Gumbau se despidió con un mensaje de ánimo: "Es duro y lo estamos pasando mal. Son días difíciles. Pero saldremos adelante y nos volveremos a ver pronto en Montilivi. No sé si será esta temporada o si será la que viene. Pero nos volveremos a ver en Montilivi".