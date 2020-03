Guti admitió que el equipo está "j*dido"

El Almería de Guti está haciendo agua. Lleva ya seis partidos seguidos sin conocer la victoria y el último de ellos, contra el Cádiz, se solventó con una derrota que pudo haber sido victoria de haber defendido mejor el 1-0 incial. El técnico lo analizó en la rueda de prensa posterior.

"El equipo está j*dido. Cuando cometes errores ante un equipo bueno, te penaliza. El Cádiz ha aprovechado nuestros errores para hacer sus dos goles. El trabajo del equipo ha sido bueno", analizó sobre cómo se encuentran los jugadores después de la caída.

"Lo he dicho muchas veces. Cuando empecé como entrenador del Almería en un proyecto tan importante, sabía que era difícil y que, con los malos resultados, puede pasar cualquier cosa", añadió, consciente de que su buen hacer en el puesto está en duda.

En concreto sobre el partido, analizó: "Hemos empezado muy bien. A raíz del primer gol, a ellos les ha costado más, pero, con el 1-1, todo se ha igualado. Hemos tenido el control, la posesión, con alguna llegada, pero, en una jugada aislada, nos han hecho el segundo".

"Ahora tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas en el partido ante el Deportivo, no en los que quedan después. Cuando las cosas no van bien, el balón pesa, también cuando el resultado no es el favorable. El Cádiz ha dado un golpe fuerte encima de la mesa", sentenció.