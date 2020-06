Guti confirmó las bajas de Lazo y Vada

El apretado calendario hace que un jugador con problemas físicos sea baja al partido siguiente. Es lo que le ocurre tanto a Lazo como a Vada, que serán baja para el choque ante Las Palmas.

"Es imposible mantener una base de once o 12 jugadores al jugar cada tres días. Lazo se ha ido con molestias en el gemelo y Vada con un esguince. Aunque sean leiones cortas mínimo se pierden el partido del miércoles", dijo en rueda de prensa el técnico del Almería.

Guti aseguró marcharse "con sensaciones buenas, no solo por el resultado". "Hemos sufrido porque nos han causado algún problema, pero me quedo con el juego y la entrega de los jugadores después de mucho tiempo sin jugar", añadió.

Explicó el técnico el partido por tramos. "Hemos empezado bastante bien, con 30 minutos de un ritmo bastante bueno. Es una victoria importante, pero teniendo los pies en el suelo porque esto acaba de comenzar y hemos perdido a dos jugadores", apostilló.

No quiso gastar Guti los cinco cambios, aunque aseguró que se adaptará si es necesario. "Solo he hecho tres, no necesitaba más", aseguró el técnico del conjunto almeriense.

Valoró Guti el papel de Chema, ahora en el Albacete. "No me sorprende porque lo hemos tenido. En su posición tenemos muchos jugadores y optamos porque pudiera jugar, pero tiene calidad, último pase y buena llegada. Ha sido el mejor de ellos, nos ha causado problemas", aseveró.

"Todos tenemos ansiedad y ganas de ganar partidos, no solo los de abajo. Estamos en un momento delicado y en Segunda no hay mitad de tabla. Ganando dos partidos te metes arriba o abajo", finalizó.