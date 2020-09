¿Ha dejado de creer Mourinho en Dele Alli?

La realidad de Dele Alli en el Tottenham parece no tener nada que ver con la de otros años. Desde su llegada del MK Dons en 2015, el centrocampista se hizo con la vitola de estrella de los 'spurs', especialmente a las órdenes de Pochettino.

Sin embargo, en la derrota ante el Everton solo jugó 45 minutos muy discretos y contra el Southampton ni siquiera se sentó en el banquillo. Dele se quedó fuera de la convocatoria, un toque que hace ver que su estatus ya no es el mismo.

Esta circunstancia la refejó el propio José Mourinho, que cuestionado por la ausencia del centrocampista inglés lo mencionó como a uno más. El portugués entiende que hay 'overbooking' y hay jugadores muy por delante de Dele Alli.

"Tenemos una plantilla enorme y eso no me gusta. No es fácil para mí tener 18 jugadores y otros diez que se tienen que quedar entrenando. Tenemos demasiados jugadores para algunas posiciones", explicó Mourinho.

"Tenemos muchos jugadores en algunas posiciones y algunos de ellos están pagando ese precio", añadió el técnico del Tottenham en relación a un Dele Alli que ya no es en absoluto indiscutible.