Illarramendi volvió a los terrenos de juego este miércoles ante el Córdoba en Copa del Rey. 16 meses de calvario que acabaron con su participación en el partido.

"Ha sido mucho tiempo. Al final han sido momentos duros, de estar mucho tiempo fuera del equipo, de la dinámica, entrenando solo. Además no iba muy bien la recuperación, que se ha alargado más de lo que debía y al final, después de mucho trabajo y de todo este tiempo, ha llegado el premio. Ahora espero que todo eso haya quedado atrás y me toque disfrutar", dijo el centrocampista en 'Radio Euskadi'.

Illarramendi vivió el partido como un nuevo debut, "más o menos". "No ha sido fácil estar todo este tiempo fuera del equipo. He tenido que pasar por quirófano varias veces y tampoco veía que la recuperación fuese bien. Han sido momentos duros, de bajón, de tristeza y espero que todo esto haya quedado atrás y pueda disfrutar, que ya es hora", argumentó.

Reconoció el jugador que, mentamente, la situación ha sido "jodid*" porque tenía "la esperanza de que con el tiempo todo se cura". "Yo me agarraba a eso. Me ha tocado trabajar mucho aun con dolor, durante muchas horas. Ha habido momentos j*didos, de frustración y de impotencia", añadió.

"Justo cuando llegó Imanol, al poco tiempo me lesioné y tampoco he podido trabajar con él. Me parece un gran entrenador y ojalá de aquí en adelante esté cerca de él en los entrenamientos, en el día a día. Sé que me queda mucho camino por delante. Este solo ha sido el primer pasito y ahora toca trabajar, que con este míster no queda otra, y esperemos que de aquí en adelante haya más partidos", sentenció.