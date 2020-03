¿Ha salido huyendo Neymar por miedo al coronavirus?

Hace tan solo unos días Neymar, una de las estrellas del París Saint-Germain, publicó un mensaje muy curioso en sus perfiles sociales para tratar de concienciar sobre la pandemia de COVID-19.

"No es el virus el que circula, es la gente", comentó el internacional brasileño, que se mostró bastante concienciado con el tema de quedarse en el domicilio por culpa del coronavirus, a la par que criticó que haya personas que salgan de casa sin motivo.

Un mensaje de responsabilidad que podría haber quedado solo en eso, simples palabras, puesto que la prensa francesa asegura este miércoles que el atacante 'brasileiro' podría haber abandonado territorio francés para regresar a su país.

Así lo asegura el diario galo 'Le Parisien', que informa de que Neymar se habría marchado a Brasil en un avión privado tras conocer el confinamiento decretado por el Gobierno de Francia para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

Las medidas impuestas en territorio francés ser irán incrementando con el paso de los días, ya que ya son 7.652 las personas contagiadas y 148 los fallecidos. Una obligación de permanecer en cuarentena que están llevando al pie de la letra los jugadores del PSG, compartiendo en sus redes sociales mensajes de solidaridad para que la afición permanezca en sus viviendas.

Pero muy poco o nada se sabe del ex delantero del Barcelona, pese a ser uno de los más activos en las redes, algo que ha llamado la atención a la prensa francesa, asegurando el medio ya citado que la situación habría llevado a Ney a salir huyendo en busca de un lugar mucho más seguro y ese no es otro que su país natal.

Y es que en Brasil tan solo se han confirmado 321 contagios y la cifra de fallecidos se reduce a tan solo una, motivo más que suficiente como para que el cotizado delantero haya decidido pasar esta etapa junto a su familia, eso sí, siempre según el medio francés.

Neymar podría no ser el único

Como era de esperar, según asegura 'AS', el conjunto parisino no ha tardado en desmentir la información que circula en los medios franceses, algo que no ha impedido a 'Le Parisien' a informar de que el brasileño podría no ser el único que ha salido corriendo de Francia.

De hecho, es otro medio francés, 'L'Équipe', el que ha confirmado los nombres de Thiago Silva y Mitchel Bakker, que también habrían decidido escapar en las últimas horas con vuelos privados para pasar este duro periodo en sus respectivos países.