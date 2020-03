"Ha sido nuestro peor partido de la temporada"

El Real Madrid vio cómo el liderato se le volvía escapar solo una semana después tras perder contra el Betis. En rueda de prensa, Zinedine Zidane no escurrió el bulto y criticó el partido realizado por el conjunto blanco.

"Es nuestro peor partido de la temporada. Nos ha faltado todo, energía, juego, posesión, intensidad. Es un mal día y puede pasar y el responsable soy yo. No tenemos que volvernos locos, pero no podemos estar contentos con el partido que hemos hecho, es imposible", aseguró.

El francés responsabilizaba más al Madrid que al Betis de lo sucedido: "Es un partido que perdemos nosotros, ha sido un mal partido nuestro. Ni en la primera parte, ni en la segunda. Hemos hecho muchos errores, muchas pérdidas de balón. Cuando no estás a tu nivel se complica la cosa".

No obstante, el preparador madridista no quiso echar las culpas a sus jugadores, todo lo contrario. "Estoy con los jugadores, aquí el responsable soy yo", apostilló nuevamente.

"Hemos entrado mal en el partido. En la primera parte puedes empezar mal, pero luego tienes 45 minutos para cambiar y no se ha podido, no tengo explicación. Nos ha faltado un poco de todo, no una cosa en particular", continuó Zidane.

Cuestionado por soluciones, el francés se resignó y miró hacia adelante: "Vamos a seguir, hasta ahora hicimos una buena temporada, hay cosas buenas y malas pero podemos sacar esto adelante. Es una lástima, hay que analizar las cosas y pensar en el próximo partido".