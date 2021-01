Haaland admitió que se inspira en CR7: "Leo cosas de él, es una máquina"

Todos en Alemania hablan sobre Erling Haaland. El noruego está mostrando un nivel increíble y pulveriza todos los récords que tiene a su paso. De hecho, puede presumir de estar entre los máximos goleadores del curso 2020-21.

La Bundesliga le entrevistó. Le preguntaron al atacante si es Cristiano un modelo a seguir en términos de nutrición y así lo reconoció. "Sí, he leído varias cosas, pero no sé si son verdad. Yo tengo mi propio plan y sigo lo que me dicta mi equipo", dijo Haaland.

"No hago exactamente lo mismo que Cristiano porque no sé lo que hace verdaderamente, pero sí que es una gran inspiración. Sí... ¡míralo, el tipo es una máquina!", continuó.

Pese a que Haaland parece decidido a escribir su nombre en la historia del fútbol, dejando atrás a otras leyendas, el del Borussia dijo que los récords no son su principal objetivo. "Lo que yo quiero es ganar cosas con el equipo, eso es lo que anhelo. Quiero ganar trfoes, títulos, no tengo el foco puesto sobre los reconocimientos individuales. Eso sí, aprecio mucho los premios que me han dado. Me dan motivación para seguir", finalizó.