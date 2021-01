Haaland: un año en Dortmund a gol por partido

2020 va cosido a penurias, desastres y tragedias. Quien haya vivido un buen año, casi lo dice con la boca pequeña, por respeto o por el síndrome del superviviente. Es el caso de Haaland, que ha cumplido su primer año como aurinegro envuelto en éxitos. Eso sí, la sensación es de que aún le quedan bastantes aniversarios rimbombantes que celebrar.

La vida sonríe a un tipo que es futuro y presente a la vez. Que en estos 365 días ha ganado el Golden Boy. Que ha marcado 35 goles en 35 partidos. Que no solo maneja un promedio de un tanto por encuentro, sino también la convicción de que apenas necesita un par de chispazos para ser diferencial en ellos. No en vano, solo en 12 se quedó sin generar un tanto.

El gigante noruego llegó al Signal Iduna Park propulsado por un año previo también espectacular con la camiseta del Salzburgo en su lanzamiento a la fama. Lejos de acusar la presión de subir un escalón competitivo, se ha sublimado mucho más. Y continuamente generando la sensación de que ya está preparado para asumir el desafío de un grande. Una opción que siempre ha llevado la sombra del Real Madrid, pero que en las últimas semanas también ha comenzado a sonar con fuerza en un Barcelona llamado a encontrar nuevos ganchos con los que ilusionar.

Haaland está llamado a ser el delantero del futuro. Precisamente, con un corte muy tradicional de '9'. De delantero clásico, demoledor en el área y alejado de los arabescos de Neymra o Messi. Su fuerza, valga la redundancia, reposa en un físico demoledor y unas ganas arrebatadoras de hacer historia.

Sus números, además, hablan de una letalidad asombrosa. Un tipo que cada 90 minutos promedia 1,18 goles con 2,02 tiros a puerta. Así que puede desperdiciar una bala, pero no la segunda. En seis ocasiones de esos 35 encuentros logró el primer tanto del partido, lo cual se tradujo en un 100% de victorias para su equipo. Hablamos de una eficacia del 60,34% en la ratio de goles por tiro a puerta.

A sus 20 años, el Golden Boy es el máximo galardón conseguido, pero su proyección le apuntan a grandes conquistas como el Balón de Oro o el The Best. No en vano, en su buchaca ya se ha metido récords y registros que denotan el surco de un delantero legendario. Que pulverizan la estela de Messi o Cristiano con su misma edad.

Igualmente, su valor de mercado se ha ido triplicando hasta el punto de cerrar 2020 como el futbolista más cotizado del planeta fútbol. Y lo mejor no es todo lo que ha conseguido ya, sino esa sensación que flota de lo que está aún por venir.