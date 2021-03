"No sé si Cristiano está bien en la Juve, pero me gustaría jugar con él"

El jugador del Real Madrid Karim Benzema compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta.

El delantero francés comenzó hablando por el rival italiano: "Creo que vamos a tener un partido muy difícil porque el adversario es muy bueno. Hay que salir con todo, a ganar, porque ellos van a venir a por la victoria. Estamos listos para ganar".

Sobre el estado físico de Eden Hazard, Benzema declaró: "Eden no ha tenido suerte desde que ha llegado. Yo estoy triste por él. Es un jugador 'top' que nos puede ayudar mucho. Él está triste, porque quiere demostrar que es una estrella. Queremos ayudarle. Ojalá se recupere pronto".

"Haaland es muy buen jugador"

Además, Karim fue preguntado por la posible llegada de Haaland al Bernabéu: "Yo no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Cada mes se habla de gente que no está aquí, de jugadores que meten muchos goles... Él mete muchos goles en su equipo, es muy buen jugador. Si un día tiene la oportunidad de venir, que venga".

El atacante galo también habló sobre los rumores que hablan del regreso de Cristiano Ronaldo al Madrid: "Con Cristiano hemos hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles e hice muchas asistencias. Yo no soy el presidente o el entrenador, Cristiano no sé si está bien o no en la Juve. ¿Jugar con él otra vez? Claro. Pero no sé si vendrá otra vez al Madrid".

"La presión siempre la he tenido. Estoy aquí para ayudar a mi equipo con goles y asistencias para poder ganar los partidos. Pero la presión la tengo desde pequeño, no solo desde que se fue Cristiano", añadió el francés sobre su responsabilidad en el equipo.

"Tengo la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo"

A la pregunta de su futuro como jugador 'merengue', Karim respodió: "Tengo contrato hasta el 2022, siempre dicen que me quieren renovar, estoy aquí y tengo la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo, me cuido mucho para estar al nivel del Madrid. No miro más allá del día a día".

"Entreno muy fuerte todas las semanas para llegar preparado al partido. Voy a continuar así, porque lo que me encanta es el fútbol y este nivel. Disfruto mucho con este equipo y quiero seguir así", añadió.

En cuanto a su posición sobre el césped, explicó: "Tengo el físico para jugar un poquito libre. Puedo jugar arriba y esperar balones, puedo bajar y ayudar a mis compañeros. Depende de muchas cosas, tengo que ver cómo juega el rival. Voy a buscar abajo el balón si la defensa sale, pero depende del físico de cada uno. En este momento, yo puedo jugar donde quiera. Después de dos o tres años, dependerá de mi cuerpo".

"Cada partido es diferente y vamos a intentar jugar bien para ganar. El fútbol ha cambiado, las defensas de todos los equipos han cambiado mucho. Cada tres o cuatro días jugamos, así que tenemos que estar muy bien preparados", añadió Karim Benzema para concluir la rueda de prensa.

A la pregunta de los favoritos en la Champions, el delantero del Real Madrid comentó: "No sé si hay favoritos. Porque vemos en el fútbol ahora que grandes equipos pueden fallar contra otros más pequeños. El fútbol ha cambiado mucho. Nosotros estamos bien, estamos vivos todavía. No creo que el fútbol inferior sea inferior a otros".

El jugador 'merengue' dejó claro que el equipo saldrá a ganar en la vuelta de la competición europea: "Sabemos que el Atalanta juega bien. Nosotros vamos a jugar como siempre, con nuestro fútbol. Con nuestro juego de tocar más rápido, con movimiento. Vamos a tener un partido difícil, lo sabemos. Vamos a ganar, a demostrar que estamos para llegar más arriba".

¿Le molestan a Karim las críticas en sus momentos de sequía de cara a la portería? "Para mí, el fútbol no es solo goles. Un jugador es más que goles. Tiene que dar asistencias, tiene que ayudar a su equipo. La gente te buscará para meter goles. Pero no me molestan las críticas, porque yo sé que cuando entro en el campo es para ayudar a conseguir a la victoria".