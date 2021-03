"Haaland estará ante el Sevilla: su hambre no está saciada"

Erling Haaland jugará frente al Sevilla. Fue sustituido en el pasado encuentro frente al Bayern de Múnich por precaución, pero el noruego no se perderá la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia Dortmund, lo confirmó en una entrevista en el diario 'AS': "Estará contra el Sevilla. El chico tiene una ambición descomunal y quiere poner a prueba de lo que es capaz en la Champions League una y otra vez. Su hambre no está saciada".

También se refirió a las posibilidades del Sevilla en la eliminatoria: "Es conocido por sus hazañas en la Europa League. No me parece un resultado excesivamente peligroso, todavía queda la mitad".

"Un 0-0 como el que nos llevamos de Málaga en 2013 también sería tachado de peligroso, pero, por lo general, un 2-3 lejos de casa es un buenísimo resultado. Somos conscientes de que quedan 90 minutos más por disputarse, pero partimos con la ventaja que cosechamos en Sevilla. A pesar de todo, saldremos a ganar", añadió.

Además, Watzke elogió la labor realizada por Monchi, director deportivo sevillista: "Está marcando una época en el Sevilla. Y pienso que se dio cuenta relativamente rápido de que es en el Sevilla donde más a gusto se siente teniendo en cuenta lo breve que fue su estancia en la Roma".

"Su labor en el Sevilla es excelente. Cuando ganas seis Europa Leagues en dos décadas es porque sentó unas bases que no podían ser mejores. Y eso es seña de calidad de Monchi", concluyó.