Haaland experimentó una sensación que no tiene dominada, la decepción: "Estoy cabreado"

No suele ser fácil que alguien que está acostumbrado a ganar siempre encaje bien una derrota. Ocurrió con Erling Haaland, quien no encontró explicaciones a su decepción después de quedar eliminado con Noruega de la próxima Eurocopa.

Su país cayó ante Serbia y el delantero del Borussia Dortmund no ocultó su decepción tras el choque: "No tuve opción de entrar en el juego del equipo. Estoy muy cabreado. No estuvimos bien y es una decepción tremenda. Teníamos una gran oportunidad".

También atendió a 'TV2' Martin Odegaard: "Es un palo muy duro. Estábamos muy preparados, pero muchos jugadores no tuvieron su mejor día".

El veterano seleccionador noruego, Lars Lagerbäck, fue muy consciente de su decepción y ofreció su cargo: "No tengo problema en hacerme a un lado".

Noruega esperaba poner fin a muchísimos años sin estar en una gran cita, pero de nuevo volvió a fracasar. Eso sí, teniendo en cuenta que los nórdicos tienen un gran grupo de jugadores jóvenes, no es descartable que puedan dar guerra para estar en el Mundial de Catar.