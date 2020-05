"Haaland hace 300 flexiones y 1.000 abdominales a diario"

Stanislav Macek es el seleccionador Sub 18 de Eslovaquia. En 'AS', relató algunas anécdotas que dejan clara la devoción de Erling Haaland por el fútbol. ¿Y cuál es su vínculo? Estuvo un tiempo con sus colegas del Salzburgo estudiando sus métodos. Ahí fue donde el conquistó el noruego.

"Nada más verlo me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: 'Para llegar no tengo que trabajar rápido, sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo", confesó.

En Austria le contaron a Macek que trabaja muy fuerte para ser un profesional, pero no terminó de creerlo hasta que el propio delantero le explicó cómo: "Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario".

Pero su obsesión por el fútbol trasciende lo físico. Es que, literalmente, tiene sus cinco sentidos en el fútbol, como reveló el técnico eslovaco en una jugosa anécdota. "Sabe lo que quiere. Estando en el Salzburgo, él tenía una novia en Noruega que fue a visitarle. A los pocos días ella se volvió porque él dijo que tenía que concentrarse solo en el fútbol", aseguró.

Macek, que lo ve como "un Ibrahimovic moderno", cree que hizo bien marchándose a un club del segundo escalon siendo aún tan joven. "Nos dijo que todavía no tenía ganas de dar un paso así y que quería dar otro. En ese momento ya se hablaba de la Bundesliga y llegó al Borussia. Ha caído de pie allí, ¿eh? Creo que dio un gran paso. Es uno de los mejores en Alemania. Juega al ataque y confía en lo jóvenes", contó.

Eso sí, lo ve antes o después yéndose a clubes de la talla del Real Madrid, que lo tiene entre ceja y ceja: "Si sigue progresando así seguramente lo veamos en poco tiempo en un equipo aún mayor, tal vez el Madrid. Allí siempre han jugado los mejores del mundo y Haaland es uno de ellos. Es futbolista para el Madrid, sin duda…".