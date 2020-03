Haaland, Maguire, Robertson... el equipazo que dejó escapar el Everton

La historia reciente del Everton es la de un equipo pujante que no termina de asentarse entre la élite de la Premier League. El histórico equipo, venido a menos, pudo cambiar su suerte si hubiera hecho algo más de caso a Steve Walsh, el antiguo director de fútbol de la entidad.

Walsh charló con 'The Athletic' sobre los fichajes que pudieron llegar a Goodison Park y no lo hicieron. "Cuando estaba en el Everton, ofrecí al equipo fichar a Andrew Robertson y Harry Maguire. Solo hubiéramos tenido que pagar unos 25 millones de euros por ellos, pero el Everton no quiso afrontar estos fichajes", comenzó en el citado medio.

Steve Walsh, que formaba parte del staff del Leicester cuando los 'foxes' ganaron la Premier League, aseguró que Maguire y Robertson no fueron los únicos. El Everton tampoco quiso fichar a Jonny Evans y Erling Haaland.

"Erling Haaland, el chico que está saliéndose en el Salzburgo -dijo entonces, ahora está en el Borussia Dortmund-. Teníamos un acuerdo con su padre por unos cinco millones de euros, pero el Everton no me apoyó", dijo del noruego, antes de asegurar que el norirlandés Jonny Evans pudo ser del Everton antes de fichar por el Leicester.