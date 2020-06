Haaland mejora hasta a 'Torpedo' Müller

No hay quien no colme de elogios a Haaland, y el noruego responde como mejor sabe, con goles que confirman esos cumplidos. En 12 partidos ha anotado once goles. Nadie en Alemania había hecho algo similar.

Goleadores como Aubameyang, Lewandowski o Klinsmann ni se acercaron a sus registros. Tampoco Timo Werner, Miroslav Klose o Jupp Heynckes. 'Marca' ha echado cuentas para realizar esta comparación.

Ninguno de ellos llegó a los once goles que Haaland ha marcado en su primera docena de partidos en la Bundesliga. Solo una leyenda como Gerd Müller siquiera se acercó. El 'Torpedo' debutó anotando diez goles en 12 partidos.

Lo lógico sería que conforme juegue más y más su promedio goleador se diluya un poco, porque ahora mismo es demencial. Sale a casi un gol por partido y marca cada 72 minutos de juego, algo inaudito. Unos números dignos de una leyenda en ciernes.