"Haaland no me convencía, ahora me recuerda a Ronaldo"

Capello suele ser un habitual en los medios de comunicación para analizar las jornadas de los equipos italianos, pero al ser cuestionado por Haaland no se cortó un pelo y augura al noruego un futuro grandioso.

"Por ritmo, velociad y calidad me recuerda a Ronaldo Nazario, 'el Fenómeno'. Tiene un físico increíble, y al principio no me convencía. Me ha sorprendido", señaló el italiano en 'Sky Sport'.

El delantero del Borussia Dortmund está recibiendo todo tipo de elogios tras su espléndida versión ante el Sevilla, aunque también puso el foco sobre la Juventus, que cayó derrotado frente al Oporto.

"Ha sido inaceptable no saltar al campo concentrados, fueron demasiado superficiales. Primero el error garrafal de Bentancur y luego los defensas que no estuvieron atentos ante tres jugadores del Oporto. Así no puede ser", explicó.

Sobre Kulusevski indicó que "no es el mismo jugador del año pasado, no dio el paso adelante que dio Chiesa", mientras que subrayó que "Arthur juega como una hormiga" y que el brasileño "ilumina poco".