"Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club"

Las palabras de Mino Raiola no han sentado nada bien en el seno del Borussia Dortmund. Y Michael Zorc, su director deportivo, quiso aclarar el futuro de Erling Haaland pese a haber dicho que no fueron nada.

"No me molesta en absoluto. Tampoco creo que hayan causado revuelo. Fueron unas declaraciones completamente normales. No hay mal rollo para nada", aseguró en 'Kicker'.

Explicó Zorc que están "contentos de tener a Haaland", de que "haya marcado más en los últimos partidos" y de que "haya demostrado su valía" en el Borussia Dortmund.

"Todavía tiene contrato hasta 2024. Solo puedo decir que seguimos contento con él. También creo que no se siente incómodo aquí en Dortmund, al contrario", añadió Zorc.

"Asumimos que al final lograremos nuestro objetivo de clasificarnos para la Champions League. No tengo ninguna duda de esto y pasara lo que pasara, Erling seguiría con nosotros", incidió.

Haaland es uno de los grandes delanteros del continente. Con el doblete ante el Sevilla, además, mostró que su efectividad en Champions League no es flor de un día y que también responde en eliminatorias.