Haaland no quiere comparaciones con Zlatan: "Soy quien soy"

La grandísima temporada de Erling Haaland no admite discusión. Dio muestras de su calidad a finales de la pasada, con su explosión goleadora en el Mundial Sub 20, y desde entonces todo le ha ido sobre ruedas.

El noruego habló con 'Four Four Two' de sus increíbles registros, del paso al Borussia Dortmund desde el Salzburgo y de cómo sueña con ganar la Champions League en el equipo amarillo.

En la charla no pudieron faltar las referencias a Zlatan Ibrahimovic. Un jugador al que por su altura, olfato de gol y procedencia siempre le han comparado.

"Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes a los demás. Creo que siempre he tenido esa confianza también. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y marca goles, desde el primer segundo", dijo el sueco, que sí es uno de sus jugadores de referencia.

Eso sí, rápidamente estableció diferencias en relación al atacante del Milan. "Ambos somos delanteros y ambos somos altos. Pero tenemos un juego diferente. Es difícil compararnos. Soy quien soy. No he hablado todavía con él", continuó.

Para concluir, Haaland, que ya ha marcado bastantes goles y a un nivel bastante alto, se quedó con un tanto anotado cuando era más joven como su mejor diana: "Mi mejor gol es uno que hice desde el centro del campo. Fue en 2015, con la Selección de Noruega Sub 15. Quizás sea el mejor gol que he marcado".