"Haaland puede ser el sucesor de Messi y Cristiano"

Haaland ya no necesita carta de presentación. Es conocido en todo el mundo. Tiene tan solo 19 años y se le caen los goles. Está en boca de todos, incluida la leyenda Berbatov, que tuvo unas palabras de lo más amables hacia su buen hacer sobre el verde.

"Tiene potencial para llenar el hueco que dejen Ronaldo y Messi. Es justo decir que puede ser el sucesor de Messi y Cristiano, no solo él, también Mbappé. Está en el lugar adecuado y está mejorando, marcando y dando pases. ¿Haría lo mismo en el Madrid o en el United? Está donde tiene que estar. Sería un error que se fuese. Hay que dejar que juegue, aunque también es cierto que no me sorprendería que pronto paguen por él 200 millones y lo vendan", analizó sobre el jugador.

De paso, analizó la polémica de Dier. El 'spur' saltó a las gradas para encararse con un fan que discutía con su hermano. "Los jugadores también son humanos. Dier no reacciona así si todo está en calma. Es muy fácil decir: 'Joder, yo podría hacerlo mejor', pero créeme que no es nada fácil. Respeto lo que hizo porque, si fuese yo, probablemente haría lo mismo, aunque tenemos que evitar cosas como esta porque la gente se puede aprovechar de tus emociones", dijo Berbatov.

También analizó a Mourinho: "Se está cuestionando ya a Mourinho, pero, en mi opinión, hay que estar con él. El club no lo ha fichado si no cree que puede revertir la situación. Me recuerda a la última etapa de Ferguson que yo viví, está más calmado en el campo, todos nos hacemos mayores y cambiamos, es donde está Mourinho ahora".