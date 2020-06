El 'hype' de Haaland sigue intacto: regresó dando el triunfo en el último minuto

Este chico solo entiende de guiones decisivos, de goles con estrella, del don de la oportunidad. El día que reapareció tras dos jornadas perdidas por lesión, Erling Haaland nos recordó por qué tiene el 'hype' que tiene.

Todo parecía destinado al 0-0. Pero solo el silbato final parece frenar al noruego. En el minuto 95, el núltimo de los cinco añadidos, el noruego se elevó en el área, cazó un centro de Akanji cabeza y convirtió el primero y único tanto del choque.

No vale para mucho pensando en la Bundesliga, aunque el tanto consiguió retrasar la posibilidad de alirón al menos una semana y, de paso, reforzar la segunda posición del Borussia Dortmund en la clasificación, pues el RB Leipzig se habría quedado a solo dos puntos de haber acabado el choque en empate.

Haaland había ingreado al terreno de juego en el minuto 61, y no se había mostrado especialmente activo en el choque, acusó ese parón por su problema de rodilla y que su equipo no andaba muy inspirado. Además, la acción le permitió volver a marcar en la cabeza, algo que hacía bastantes jornadas que no ocurría.

Ni una lesión puede parar a la gran esperanza noruega, que consiguió su tanto número 42 en 37 partidos oficiales esta temporada entre el Salzburgo y el Borussia Dortmund.