Haaland se centra en jugar, no en el Madrid

Mucho se ha escrito en los últimos meses sobre Erling Haaland. Durante el parón por el coronavirus, el interés de los grandes en el noruego ha ido claramente a más.

Parece como si los grandes se tiraran de los pelos por haberle dejado escapar en invierno y ya buscaran la forma de ficharle.

El Real Madrid, según diversas fuentes, es uno de los equipos que más se ha interesado en su llegada, pero el jugador reconoció estar centrado únicamente en jugar.

"Pienso en hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Me centro solo en eso", explicó en 'Sky' sobre la vuelta al fútbol y los rumores: "Me concentro en esto, no en la atención que se dirige hacia mí".

El delantero noruego habló del próximo partido de los del Signla Iduna Park, un derbi ante el Schalke 04 que será rarísimo: "No veo el momento de que llegue el sábado y pueda jugar mi primer derbi del Ruhr. He jugado otros derbis, pero nunca uno como este y nunca en estas condiciones".

Para concluir, Haaland hizo un repaso a su adaptación al conjunto alemán: "Empecé bien aquí en Dortmund. Me estoy concentrando en el trabajo para mejorar cada día. Noto que al ocuparme de los detalles aprendo cada vez más, trato de hacerlo para mejorar lo máximo posible".