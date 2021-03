"¿Haaland? Sus números hablan por sí solos"

El Manchester City quedó emparejado con el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Champions League, una eliminatoria que el entrenador Pep Guardiola analizó en rueda de prensa.

El técnico español, cómo no, habló también sobre la figura de Erling Haaland: "Los números de Haaland hablan por sí solos. Es uno de los mejores delanteros del mundo, es evidente. No he visto mucho y en dos semanas podré hablar mejor sobre él".

Guardiola también fue preguntado sobre la posibilidad de ver al noruego defendiendo la camiseta 'skyblue' en un futuro, aunque el entrenador catalán intentó ser escueto y no pronunciarse sobre jugadores de otros equipos.

"Haaland es un jugador del Borussia Dortmund. A mí no me gusta que hablen de mis jugadores sobre fichajes, así que entenderéis que no responda esta pregunta", apostilló.