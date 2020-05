"Haaland, un par de años en el Borussia y después, al Real Madrid"

Erling Haaland es uno de los hombres de moda en el fútbol europeo. Son muchos los equipos que quieren hacerse con el noruego y Lothar Mätthaus quiso darle un consejo de cara al futuro.

"Haaland es un jugador que encajaría muy bien en el Real Madrid, pero es joven y necesita jugar. Tiene 19 años y no tendría por qué irse ya al Real Madrid", aseguró Mätthaus en 'Vamos'.

El ex jugador alemán le recomendó paciencia al noruego. "En el Real Madrid puede que no juegue los partidos importantes porque tendría a Benzema como competencia. Haaland, un par de años en el Borussia Dortmund y después al Real Madrid. Creo que eso sería bueno para su carrera", añadió.

Este sábado vuelve la Bundesliga y Mätthaus habló sobre ello. "Creo que si la Bundesliga puede servir de ejemplo y si podemos superar las próximas semanas sin demasiados problemas, le daríamos esperanza a mucha gente", aseveró.

"En Alemania mucha gente tiene ganas de que vuelva la Bundesliga, pero creo que es el mundo entero el que se fijara este fin de semana en Alemania para ver cómo se puede volver a la normalidad", espetó.

Mätthaus entiende que la Bundesliga debe servir de ejemplo: "Mediante el fútbol podemos devolver un poco de alegría a la vida. Poder hablar al fin de otras cosas puede ser una medicina, pero nada puede salir mal".

El ex jugador tiene claro que "no se tendría que obligar a ningún jugador a juar y es algo que no se debería utilizar en su contra en el futuro. Todo el mundo debería poder decir libremente si acepta este riesgo mínimo. Hay un determinado riesgo, el jugador debe decidir si lo acepta o no", confesó.