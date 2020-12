"¿Haaland y el Madrid? Está muy feliz en el Borussia"

Normal que el Real Madrid quiera a Erling Haaland. El atacante está batiendo todos los registros en Europa.

Está llamado a codearse con los grandes. Y en el Santiago Bernabéu llevan tiempo siguiéndole la pista. Sobre ello habló su agente, Mino Raiola.

"Los rumores de Haaland y el Madrid no son ninguna novedad para mí, pero Erling está feliz en Dortmund ahora mismo", dijo a 'Tuttosport'.

De cara al futuro, Haaland tiene un objetivo: la 'Orejona'. "Quiere ganar la Champions. Si un día deja el equipo será por ambición, no por dinero", enfatizó.

También quiere al atacante noruego el Manchester United. Solskjaer, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Molde, se congratuló recientemente por haber contribuido a su crecimiento. Raiola le dejó un recado.

"Solskjaer es un buen tipo, pero se equivocó cuando dijo que Erling es como Lukaku. Yo diría que es como 'El grito' de Munch porque causa pánico en las defensas. Sería mejor si buscara una forma de hacer jugar a Pogba en vez de hablar sobre Haaland...", soltó.

Y es que cree que Pogba no tiene el papel que merece en el United. "La relación club-jugador está terminada. ¿Si puede volver a la Juventus? Claro, no está contento en el United. Quizá pueda ser su próximo destino. La relación entre la 'Vecchia Signora', Pogba y sus ex compañeros es excelente. Sin embargo, con lo del COVID-19, no hay muchos clubes que puedan ficharlo", finalizó.