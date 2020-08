Habemus nuevo líder

Dos goles del danés Kasper Dolberg, uno de penalti, valieron por la victoria del Niza por 0-2 frente al Strasbourg e impulsaron a su equipo al liderato de la Ligue 1 con dos triunfos en dos jornadas, aún pendiente de los resultados dominicales del Nimes, el Lorient y el Angers.

El Niza venció por su oportunismo, pues aprovechó las facilidades defensivas de su adversario con el 0-1 por medio de un penalti, transformado en el minuto 38 por Dolberg, que repitió a la hora del encuentro, cuando culminó un contragolpe que no habría sido tal si no hubiera fallado la salida de balón del Strasbourg y que no hubiera sido gol sin el rechace desafortunado de un defensor. La definición de Dolberg, en cualquier caso, fue irrebatible, con el balón picado ante la salida del portero.

Este domingo, prosigue la segunda cita del campeonato francés, con seis duelos: Reims-Lille, Angers-Girondins Burdeos, Metz-Mónaco, Nantes-Nimes, Saint Etienne-Lorient y Brest-Marsella.

El PSG, el actual campeón, entrará en juego el próximo 10 de septiembre contra el Lens tras disputar la final de la Champions League frente al Bayern Múnich del pasado 23 de agosto.