Haber descansado menos no es excusa para Arrasate

Arrasate no quiere excusas. Osasuna llegará a su duelo contra el Atlético habiendo descansado menos que los 'colchoneros', pero, para el entrenador, esto no sirve de pretexto para esperar una peor actuación. Lo dejó claro al rechazar pensar en ello en rueda de prensa.

"No pienso en esas cosas. Ahora, nos puede perjudicar, y el domingo, será al revés porque nosotros jugamos en miércoles y el Valencia en jueves. En cuanto a los cambios, el otro día terminamos muy enteros y sólo hice tres cambios y mañana es probable que haga cinco", dijo.

¿Y cómo preparan un partido en tan poco tiempo? "Todos somos importantes, pero jugando cada tres días, todavía más. Lo hemos preparado de la mejor manera posible, sabiendo que en tres día tampoco puedes hacer cosas que normalmente haces durante toda la semana".

Sobre los cumplidos por el duelo ante la Real, aseguró: "Es cierto que el halago debilita, y más jugando cada tres días. La prensa destacó nuestro buen partido pero hoy ya estamos en previa. Los jugadores saben que la resaca tiene que durar sólo unas horas. Igual que cuando haces un buen partido no puedes sacar pecho porque tienes que prepararte para el siguiente, nos va a pasar que cuando las cosas no salgan bien no nos vamos a poder lamentar".