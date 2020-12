"Había que darle descanso a Messi, pero a partir del miércoles estará siempre"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa virtual previa a la visita al Ferencvaros, este miércoles 2 de diciembre en la quinta jornada de la Champions League.

Tras la comparecencia de Trincao, el técnico neerlandés quiso comenzar sus declaraciones hablando del gran objetivo de cara al partido: "Lo más importante es clasificarnos. La mentalidad tiene que ser ganar todos los partidos. Tenemos que jugar bien, pero lo más importante es que queremos llegar como primeros de grupo. Tenemos que conseguirlo en los dos partidos que nos faltan".

Sobre la nueva ausencia de Leo Messi en la convocatoria azulgrana, declaró: "Yo creo que con este calendario hay que darle descanso a Leo. Tanto en el partido de Kiev como en el del miércoles, porque ya estamos clasificados. Además, el partido del sábado es muy importante, tenemos que ganarlo. Había dos momentos para Leo para descansar y a partir del miércoles ya no tendrá más opciones para descansar".

Preguntado por la situación de Umtiti y Araujo, declaró: "Umtiti se probará con el Barça B y está cerca de volver. Araujo ha hecho parte del trabajo con el grupo, pero no queremos arriesgar. Le falta un poquito. Queremos a la gente a tope, al 100% para poder incluirlos en la lista de convocados".

En cuanto a la situación física del lesionado Gerard Piqué, explicó: "Claro que he hablado con Gerard, porque todos los días está en la Ciudad Deportiva. Yo no soy el médico, ni he influido en su decisión final de no operarse. Los médicos y el propio Gerard han decidido. Esta es la mejor forma para que se recupere, pero no sé desde qué fecha podremos contar con él. Tampoco queremos correr mucho en ese sentido".

El entrenador neerlandés también habló de la cartulina amarilla mostrada a Leo Messi cuando se quitó la camiseta para homenajear al fallecido Diego Armando Maradona: "Sabemos que quitarse la camiseta es una amarilla, es una norma, pese a que todo el mundo sepa por qué lo ha hecho, hay que entenderlo. Pero la decisión final en ese sentido no es mía, si fuera por mí le quitaba la amarilla, claro".

¿Tiene opciones Braithwaite de ser titular en el encuentro de Champions? Koeman respondió: "Hemos intentado ver cuál es el mejor ataque para poner, con la posición de Griezmann y Leo. Martin se ha merecido jugar con su trabajo. Hay partidos en LaLiga que necesitamos un '9' más que en otros partidos. Está jugando muy bien y hay competencia con la gente que tenemos arriba".

También se refirió Koeman a la larga lista de bajas y lesionados 'culés': "Hemos hablado sobre nuestra plantilla y la situación económica, para mí es más mala suerte que otra cosa. Hay que darle oportunidades a los jóvenes, como hemos hecho últimamente. Si no hay suficiente dinero para fichar, así también se descubren grandes jugadores, dándole oportunidades a los más jóvenes".

Del rendimiento de los canteranos también habló el técnico azulgrana: "Antes de jugar con nosotros, han estado entrenando con el primer equipo y se ve su calidad. Si llegas desde el fútbol base tienes asumida la presión de jugar en el Barça. Es un paso que hay que hacer, hay que dar oportunidades cuando los otros faltan. Tenemos que dar, como he dicho ya, oportunidades a los menos habituales cuando haga falta. Es un gran paso para ellos y están respondiendo muy bien".

¿Podrá regresar Todibo en enero? "No lo sé. No es el momento de hablar de fichajes. Tenemos que esperar a ver quién es el presidente del Barça, porque todo eso puede influir. Así que no me gusta hablar mucho de esto...".

¿Fichará el Barcelona a Depay?

Sobre el posible fichaje de Memphis Depay, explicó: "No es justo para los jugadores que están entrenando y sacando el máximo rendimiento posible hablar otra vez de nombres, es una falta de respeto. Es una decisión que tendremos que tomar en enero".

Koeman también ofreció su opinión personal sobre Messi: "Leo siempre es Leo. Tiene mucha importancia en nuestro ataque. Cuando le llega el balón, puede ser que al principio de temporada le haya costado un poco, quizás no marque 30 goles por temporada, pero está trabajando bien y es importantísimo en nuestro ataque".

En cuanto al destacado partido europeo ante el Ferencvaros, declaró: "Espero un partido complicado, es un equipo con mucha calidad y muy buenos jugadores arriba. Ya estuvimos muy bien en el primer partido. Tenemos que encontrar los espacios y hacer daño por ahí. Seguramente para ellos también será un partido importante".

"Tenemos que tener el máximo de concentración, jugamos contra un equipo grande, como el Barça y Leo estará descansando. Es un jugador que siempre quiere jugar, necesitamos esa mentalidad para todos. Pero con cada decisión yo hablo con el futbolista, le pregunto y ya pienso en la decisión final, que siempre la tomo yo. Darle descanso en estos partidos es porque luego no va a poder hacerlo con la Liga, la Supercopa y la Copa", añadió Koeman para finalizar la rueda de prensa.