"Había rumores con la Selección Inglesa, pero me centro en España"

Luis Enrique presentó su última lista con la Selección Española y dejó varias sorpresas. Hombres como Pau Torres o Iago Aspas se quedaron fuera, pero llamó a otros nuevos como Bryan Gil, Pedro Porro o Robert Sánchez. Precisamente, el portero del Brighton atendió a los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para contar cómo vivió esa llamada.

El guardameta contó que antes de llegar a la academia del Levante llegó de Santa Ana y La Palma. Se marchó a Inglaterra hace seis años y medio para iniciar una aventura con el objetivo de llegar a la élite. Y lo ha conseguido.

"Con 16 llegué a Inglaterra completamente solo. Aquí los jugadores extranjeros menores de 18 vivimos en casas adoptivas con familias que no tienen hijos y que acogen a uno o dos de la academia. Yo tuve suerte porque estaba uno de los mejores amigos que tengo ahora y vivía conmigo, así fue más fácil. Llevo ya cuatro años viviendo solo, ahora lo hago con mi chica en el puerto de Brighton", contó.

La convocatoria de la Selección, un gran reto: "De pequeño me gustaba mucho ver el fútbol, pero no era de ningún equipo. Me gustaba mucho Casillas. Soy del equipo en el que juego. Hablé con Molina y un poco con Luis Enrique unas semanas antes".

"Había rumores relacionados con la Selección Inglesa, pero prefiero centrarme en España. No quiero hablar mucho del tema. De momento solo tengo pasaporte español, aunque trabajando en Inglaterra más de cinco años te puedes sacar el de aquí", deslizó.