Habla el descubridor de Mariano: "Ama al Madrid, otros no lo demuestran"

Mariano fue uno de los protagonistas del 'Clásico'. Saltó al terreno de juego para perder tiempo y, en menos de un minuto, se convirtió en el goleador más rápido de la historia de los 'Clásicos' al superar a Gonzalo Higuaín.

Manolo Romero fue quien lo descubrió y lo llevó al Real Madrid en 2011 por unos irrisorios 40.000 euros. Repasó en 'Marca' la temporada del hispanodominicano.

"Es un chico agradecido, de los que se deja aconsejar y que no ha perdido la humildad", empezó en el citado diario. "Sobre todo, es alguien que ama al Real Madrid, algo que no todos los futbolistas demuestran", criticó Romero.

El antiguo responsable de captación del Real Madrid en Cataluña no encontró explicación a los pocos minutos que Mariano ha tenido en la presente campaña: "No entiendo cómo, con los problemas que tiene el Real Madrid para hacer gol, Mariano no ha tenido más oportunidades".

"Zidane pidió personalmente el fichaje de Jovic y eso siempre ha sido un hándicap para Mariano. No se fue en invierno porque las ofertas no le convencieron. Sigue pensando que puede tener su hueco en el Madrid", profundizó el antiguo ojeador blanco.

Para concluir, Manolo Romero le envió un mensaje a Gerard Piqué por sus palabras: "Al contrario que Piqué, creo que estamos delante del peor Barcelona de los últimos tiempos. Hay que mirarse al espejo".