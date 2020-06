Habla el ídolo de Messi: "Está entre los cinco mejores de la historia"

En unas declaraciones concedidas a 'TyC Sports', Pablo Aimar quiso referirse a su compatriota Leo Messi, que ya ha cumplido 33 años y al que elogió tanto en el aspecto deportivo como en el personal.

"Me gusta mucho lo bien que Leo lleva ser quien es. Más allá de lo futbolístico, que es impresionante, lo admiro en ese sentido. Es un orgullo que Leo haya dicho que yo era su ídolo. Me gustaría que siga disfrutando para que nos haga seguir disfrutando a todos", comentó el ex jugador desde su tierra natal.

Y añadió sobre el delantero rosarino del Barcelona: "Leo está entre los cinco mejores jugadores de la historia. Supera la barrera de los grandes jugadores. Desde el césped, ves velocidades de pensamiento y ejecución instantánea. Da la sensación de que Messi domina el juego. Todo parece fácil".

Finalmente, el entrenador de la Selección Argentina Sub 17 se refirió a la magnitud de Messi y el impacto que tiene sobre los más jóvenes: "Hoy en día, es muy difícil ver un partido entero. Bueno, Messi es uno de los pocos jugadores que logran que los chicos se sienten a ver un partido entero".