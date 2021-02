"Hablamos mucho del posible fichaje de Messi en el vestuario"

Paredes y Pochettino fueron los protagonistas en la rueda de prensa del PSG previa a su partido de Champions League contra el Barcelona. El futbolista habló sobre el 6-1 que les endosaron los 'culés' en 2017, aunque él, por aquel entonces, estaba en la Roma, y acerca de Messi.

"Hablamos mucho de eso en el vestuario, pero no quiero hablar más de eso, solo quiero pensar en el partido de mañana", dijo respecto a Leo. ¿Cómo pararle en el campo? "Seguro que es una responsabilidad, pero ya lo tengo asumido. Lo haré lo mejor que pueda y espero que tengamos el balón para no estar en dificultades".

Tras preguntársele por el 6-1, contestó: "Recuerdo el resultado, no el partido. Ha pasado demasiado tiempo, pero lo más importante es el partido de mañana". Centrado en este, comentó las bajas: "La ausencia de Neymar y Di María es importante, pero tenemos un grupo muy amplio y el que salga lo hará bien".

Se le planteó si alguno de los dos contendientes es favorito a pasar de ronda y prefirió no mojarse: "No sé si hay favoritos. Ambos equipos son muy buenos y el enfrentamiento va a ser competido". Y, sobre su paso adelante con el nuevo técnico, dijo: "Desde que ha llegado Mauricio me ha dado mucha confianza e intentaré responder".