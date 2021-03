"Hablar de Messi todos los días no creo que sea bueno"

Todo giro en torno a Leo Messi en el Camp Nou. Su contrato expira en junio y en el Barça esperan que renueve.

Pero, al menos de momento, el '10' se mantiene en silencio. No quiere precipitarse y aún no ha dicho si seguirá o no más allá de esa fecha.

Sobre ello habló Jordi Alba en la inauguración de la Cruyff Court. "No creo que sea bueno hablar de él todos los días. En el vestuario no lo comentamos. Mi ilusión es que se quede. Es una persona que ama al club, que vino de pequeño y se siente un 'culé' más.Ya comunicará su decisión cuando sea", zanjó el zaguero.

Ya centrado en su persona, dijo que se encuentra en un gran momento deportivo. "Todos pasamos por mejores o peores rachas. Yo ahora me encuentro bien física y mentalmente. Se habla de la edad, pero no hay que mirar el DNI, solo fijarte en lo que haces en el campo. Tengo la confianza de compañeros, técnicos y presidente. Ojalá pueda estar muchos años en el club de mi vida. Mientras me encuentre bien, seguiré", explicó.

De paso, habló sobre el 'Clásico' del 3 de abril. "Será muy igualado. Ya veremos si les desgastan las eliminatorias de la Champions. Nosotros tenemos que centrarnos en la final de Copa y en LaLiga, hace meses parecía lejos, ahora está más cerca", profundizó. Porque Jordi Alba cree que pueden alcanzar el doblete.

Joan Laporta dejó bonitas palabras para Jordi Alba. "No podía empezar mejor como presidente que con la inauguración de la Cruyff Court. Sin el apoyo de Cruyff, nunca hubiese podido ser presidente del Barça. Tengo muy presente su filosofía. Seguro que si ahora tenemos una etapa esplendorosa es gracias a él. Le gustaban los jugadores como Jordi Alba. Aquí hay grandes futbolistas, pero aún mejores personas", dijo el mandamás azulgrana.