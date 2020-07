"Hablaré con Griezmann, pero no le voy a pedir disculpas"

Griezmann volvió a quedarse en el banquillo en un partido del Barça. O en la grada, mejor dicho. Pero esta vez lo hizo en un partido más que importante y, para colmo, ante su ex equipo. Y sobre eso tuvo que dar sus explicaciones Quique Setién tras el 2-2 ante el Atlético.

"Es verdad que debería quizás no haberle sacado. No lo he querido humillar. Entiendo que es una dura decisión y el miércoles hablaré con él. No le pediré disculpas porque creo que hice lo correcto y es normal que esté molesto y yo, dolido por él", aseguró el técnico en 'Movistar La Liga'.

"Le veo bien, pero no pueden jugar todos. Hay que decidirse por uno. Quizás no es lógico sacarlo en el 90' como lo hice, pero siempre piensas que puede hacer algo aunque no le salieron las cosas", agregó.

Setién profundizó en su razonamiento y nombró a varios jugadores que, a su juicio, no podían abandonar el verde para dejarle sitio al francés: "Riqui lo hacía bien, a Luis Suárez siempre hay que tratar de tenerlo en el campo, Leo Messi, igual y no era fácil encontrarle a Antoine un sitio sin desestabilizar el equipo".