"Hablé con Piqué y me dijo que estaba hundido"

Joan Laporta presentó este jueves sus planes para las secciones del FC Barcelona y trató la derrota contra el PSG. El candidato a la presidencia dijo que hay que apoyar a los futbolistas y reconoció que habló con Gerard Piqué, quien le transmitió el abatimiento de la plantilla.

"Hablé con un jugador del primer equipo (Piqué) tras el partido. Estaba hundido, pero él fue precisamente quien dio ejemplo al querer jugar saliendo de una lesión. Ya he hecho la referencia a una conversación con una persona con la que tengo muy buena relación y solo dije que estaba hundido, pero permíteme que me reserve el resto de la conversación y solamente te diga que no los vamos a dejar solos", espetó Laporta.

Además, transmitió su apoyo a Ronald Koeman pese al golpe: "Depositamos la confianza en los técnicos, tienen contrato en vigor y el margen lo darán los resultados y el juego. Lo haremos con máximo respeto por ellos, pero seremos exigentes, como hay que serlo en el mundo del deporte. No hablaremos de nombres, pero aportaremos".

En lo personal, transmitió sus sensaciones de partido: "El otro día estaba enfadado, con una decepción enorme, quería irme a dormir y que pasaran las horas. No tuve ni fuerzas para hacer un tuit. Me fui a dormir, no dormí muy bien, pero van pasando las horas y el mensaje es claro: hay que estar con los jugadores".

Laporta ha dicho varias veces que Messi quiere renovar con el Barça y este jueves se reafirmó. No obstante, insistió en la desventaja sobre clubes como PSG o City: "Me mantengo en la voluntad de convencer a Leo para que continúe en el club. Los competidores son clubes Estado y tienen su manera de saltarse el 'Fair Play Financiero'. Recibirá grandes ofertas y es complicado competir con ello, pero le intentaré convencer".

Otra de las preocupaciones está en lo económico. "Estoy convencido de que el club estará saneado económicamente a corto plazo", dijo el candidato a la presidencia del Barça, que negó que los 'culés' estén en desventaja sobre el resto de clubes a la hora de fichar.

"Tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones como estas. Es por la experiencia y los conocimientos que tengo de las personas que podrían intervenir en todas estas situaciones. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad al barcelonismo. Volveremos a ser sostenibles económicamente y si necesitamos mejorar los aspectos deportivos de nuestros equipos profesionales, tengo todas las cartas preparadas para jugarlas".

El ex dirigente cree que aún hay motivos para tenerle fe al Barça: "Tenemos que recuperar la mentalidad ganadora. Que luchen, que sigan luchando. La Copa se ha de jugar y LaLiga... el Atlético pasará momentos de dificultad. Les pediría que mantengan la dignidad y recuperen la mentalidad ganadora. Si es así, no los dejaremos solos nunca".

"Es ahora cuando hay que querer más al Barça, los jugadores están a día de hoy solos. Les pido que mantengan la dignidad en Champions. Iremos muy tranquilos a París. Creo que se tiene que crear un ambiente de remontada para el partido en París. Se han vivido momentos épicos en la historia de este club. Hemos de ir a París con esa mentalidad", cerró.