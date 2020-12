Habló Haaland: Ibra y CR7, sus referentes; el Bayern, el mejor del mundo

El Borussia Dortmund no vive su mejor momento en la Bundesliga. La lesión de Erling Haaland rompió la progresión de un equipo que se ha hundido y que ha acabado cesando a su técnico.

El noruego ha hablado de sus inicios y del futuro con 'Tuttosport'. Aseguró que la idea de marcharse a otro equipo no se le pasa por la cabeza de momento y que quiere ganar títulos en el Borussia.

"Ganar la Liga de Campeones es evidentemente un gran sueño para mí. Quiero ganar trofeos con el Borussia Dortmund", explicó, antes de centrarse en las ofertas de otros clubes: "Yo solo pienso en jugar, en entrenar duro cada día para mejorar. No pienso en las ofertas o en el mercado, eso no me preocupa ahora mismo".

Haaland, que reconoció que el Bayern de Múnich es el equipo del momento -"Tenemos que llegar a un nivel superior y vencerlos", explicó-, puso a Cristiano Ronaldo y a Zlatan Ibrahimovic como ejemplos.

"Son dos fenómenos, me encantaba verlos por televisión. Son los ídolos de muchos jugadores como yo, ejemplos a seguir por la continuidad que les permitió estar a un nivel tan alto durante tantos años", aclaró el noruego.

Finalmente, Haaland también despidió a Maradona: "Fue uno de los más grandes de todos los tiempos, quizás el mejor. Me entristeció la noticia de su fallecimiento, era extraordinario. Los videos de sus goles y sus jugadas siguen en mi cabeza".