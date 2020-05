Habrá lío con Arthur hasta el final

El Barcelona se prepara para tener jaleo con Arthur durante las próximas semanas o incluso meses. El futbolista brasileño insiste en no marcharse del Barcelona y las versiones que dan el club y él mismo de su futuro son contradictorias.

'AS' recopiló este sábado las últimas noticias y de ellas se desprende que el interés del equipo azulgrana en utilizar a Arthur para fichar es permanente. Sin embargo, el ex de Gremio ha filtrado en varias ocasiones que le ha comunicado al club que no se va a ninguna parte.

El medio se preguntó qué pasa entre el jugador y el club. El Barça le fichó como gran promesa de futuro para el centro del campo y dos temporadas después no pondría ningún impedimento a su marcha.

Las constantes lesiones y la irregularidad mostrada por el futbolista, que sí que ha dejado ver su calidad en algunas ocasiones, han hartado al Barcelona, que, además, sabe que solo desprendiéndose de jugadores como él podrá tener acceso a fichajes importantes.

Con contrato hasta 2024, Arthur está tranquilo y confiado. Se ha preparado durante el parón al máximo y espera poder hacer cambiar de opinión al equipo azulgrana en lo que queda de esta convulsa temporada 2019-20.

Sabe que, si rinde como se ha esperado de él desde su llegada, su bajo salario podría ser una ayuda para quedarse en el Barcelona. En este sentido, Arthur trabaja a largo plazo, pues sabe que, si impone su fútbol y se hace indispensable en el centro del campo, la mejora salarial llegará tarde o temprano. Pero claro, antes tiene que convencer al Barça de que no debe dejarle marchar.