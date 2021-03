Cucurella es consciente de la oportunidad que supone el Europeo Sub 21 para destacar. El jugador del Getafe habló en rueda de prensa desde la concentración de la Selección y habló sobre qué pretende, cómo ve el campeonato y la incidencia del coronavirus en el mismo.

"Es seguido en todo el mundo, habrá muchos equipos viendo estos partidos. Es una buena oportunidad. Lo importante para dar el salto es hacerlo bien todos, en equipo. Sabemos que estamos por lo que hacemos en nuestros clubes. Soñamos con estar en un gran equipo", afirmó.

Acerca de cómo está la plantilla, dijo: "En el físico, estamos metidos en un calendario muy duro, lo difícil es desconectar. Tenemos jugadores en situaciones difíciles, como la mía, que luchamos por la permanencia. Somos profesionales y hay que cambiar de chip en cualquier momento. Es una oportunidad única. Eso no es excusa, al revés. Tenemos mucha ilusión".

Sobre cómo condicionará el coronavirus, comentó: "Es una situación extraña, como toda la Liga por el COVID-19. Hay que adaptarse. Tenemos una gran responsabilidad porque consiguieron nuestros compañeros la victoria en 2019 y dejaron el listón muy alto".

Preguntado por aquello de que haya tantos equipos observando, matizó: "Ya he dicho antes que estoy feliz en Getafe. En el primer año, todos disfrutamos más, hicimos una gran temporada. Ahora, nos toca lo difícil del fútbol, pelear por no descender. Estoy a gusto, pero soy ambicioso y siempre me gusta seguir creciendo".

Alejandro Pozo, del Eibar, también compareció en rueda de prensa: "He estado toda la vida de extremo, pero cada vez me siento más cómodo de lateral. Tengo más espacio para subir y hoy en día me siento más cómodo de lateral. Cada vez cojo más conceptos y estoy muy contento".

"Sabemos que somos los actuales campeones pero no pensamos en eso. Somos una generación distinta y queremos ganar otro Europeo. Primero hay que empezar por ganar a Eslovenia. Lo afronto con mucha ambición, es un sueño. Queremos hacer cosas grandes porque es un torneo muy bonito", aseveró también.