Habrá tres fichajes más y Kagawa se quedará si demuestra que sirve

El Zaragoza 2020-21 tendrá a tres jugadores nuevos y a un Kagawa que tendrá que ganarse el puesto como otro cualquiera. Su director deportivo, Lalo Arantegui, lo analizó todo en la rueda de prensa en la que presentó a su nueva incorporación Juanjo Narváez.

"Los cuatro futbolistas que se habían incorporado anteriormente venían a cubrir carencias que tenía el equipo y a partir de aquí todavía quedan por hacer incorporaciones. Haremos otro jugador que se desenvuelva en la parte de arriba, otro jugador de banda y veremos cómo se desarrolla el mercado, ya que es posible que venga otro futbolista. Lo lógico es que hagamos tres incorporaciones más", dijo después.

"Queda mucho mercado. Estamos a comienzos de septiembre y hasta el 5 de octubre va a estar abierto. Sí que hay una serie de jugadores que tendrán que dejar el club. No hay prisa, quedan los partidos de pretemporada y todos van a tener más o menos la posibilidad de mostrarle al míster cuál es el nivel, no va a haber ninguno que no pueda disponer de minutos", añadió.

"Hay jugadores que en estos momentos están teniendo propuestas en el mercado y el club tiene que valorar qué es lo mejor para cada uno de ellos. Ya he dicho antes que vamos a hacer tres incorporaciones más y vamos a ver cómo queda configurada la plantilla porque este año es un año atípico y van a predominar las plantillas largas, incluyendo jugadores del filial, y el jugador que salga lo hará en las condiciones que marca el club", concluyó.

Respecto a Kagawa, afirmó: "Se incorpora después de haber solucionado unos temas de visado en Japón. Tendrá la oportunidad de mostrarle al míster si tiene espacio en la plantilla. Nosotros estamos en una situación en la que tenemos que cuadrar números y todos los futbolistas son susceptibles de aportar para cuadrar cuentas. Kagawa ha sido un jugador importante para nosotros, pero veremos la importancia que tiene en la configuración final".

Y el entrenador está al caer: "Si todo va normal, se incorpora la semana que viene y prácticamente no se pierde entrenamientos. Aparte, el hecho de que no esté Baraja no quiere decir que el nivel de intensidad no vaya a ser el mismo. El míster está al corriente de todo".