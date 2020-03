"Mi primer año en el Madrid ha sido para tirarlo"

Hazard llegó este pasado verano al Real Madrid como nueva estrella del poryecto. El adiós un año antes de Cristiano Ronaldo dejó desierto el sillón de estrella líder del equipo y parecía que el belga lo iba a ocupar. Sin embargo, las lesiones le han imposibilitado esa misión y ahora solo piensa en recuperarse para cuando todo pase.

Coronavirus y cuarentena

Desde su casa, el ex del Chelsea atendió a 'RTBF' y relató cómo lleva la cuarentena: "¡Estoy bien! Me quedo en casa, me estoy cuidando. Me quité los puntos hace una semana. En casa trabajo un poco más duro y allí puedo caminar para que todo salga bien".

El '7' fue cuestionado sobre si tiene miedo de contagiarse: "No digo que no pueda cogerlo, pero me quedo en casa, no viene nadie... No podemos ver a nadie. Todavía sería difícil atraparlo".

"Pero si lo tuviese, trataría de cuidarme a mí mismo. Sí, tengo un poco de miedo de pillarlo, como todos los demás, pero tengo miedo especialmente de transmitirlo a los demás, es más delicado. Después, tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles que tienen más problemas", confesó sobre la pandemia.

Su primer año en el Madrid

Hazard habló largo y tendido sobre su primer año como 'merengue' y la incertidumbre inexistente tanto en Liga como en Champions por el coronavirus: "Estoy esperando. Me llamó Zidane por teléfono el martes y él tampoco lo sabe".

"Nosotros, lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen equipo para eso. ¿La Liga se reanudará? No lo sabemos. Esperamos que haya un buen final de temporada para jugar. Si no se reanuda, todos se sentirán decepcionados", añadió.

El atacante admitió que no ha podido demostrar nada aún en el Bernabéu, pero pide paciencia para hacerlo en el futuro: "Mi primera temporada en el Madrid ha sido para tirarla a la basura. Pero no se debe tirar todo. Fue una temporada de adaptación".

"Seré juzgado en la segunda temporada. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno. Descubrí nuevas personas. Para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años en el contrato. Espero estar en buena forma", completó sobre su estancia en la capital española.

Pese a los inconvenientes del curso, el humor sigue presente en Eden. Marcó un tanto con la blanca y esto respondió sobre cómo sería su segunda diana: "No sé si ya habrá un segundo (risas). Solo quiero volver al campo lo más rápido posible. Cuando marque, marcaré. Y estaré feliz".

Su presencia en la Eurocopa

La última lesión parecía dejarle fuera de la Eurocopa, finalmente pospuesta por el coronavirus. Pero los planes de Hazard eran otros: "Esperaba estar allí en la Euro, así que me decepcionó que se pospusiera. Había planeado hacerlo. Me operaron hace unas semanas, así que para mí iba a ser tiempo suficiente".

"Iba a estar allí, iba a hacer lo que fuese necesario para estar en forma desde los primeros partidos. Debería haber trabajado mucho, pero ya lo hice duante los dos meses que estuve lesionado. Habría llegado en buena forma ppasase lo que pasase. Habría tenido una falta de ritmo, está claro, pero la calidad no se pierde", expuso en profundidad.

"Todos tendremos un año extra, lo cual es una pena, pero para mi tobillo me permitirá volver a estar en forma", admitió al respecto.

El belga reconoció que hay otras prioridades: "Creo que para los aficionados al fútbol ​​es difícil. El mundo quiere ver una competición internacional en verano, para ellos es una pena, pero creo que hay prioridades en la vida que les obligan a cancelar el torneo. Somos como todos los demás, nosotros esperaremos hasta el año que viene".