"Habría que llegar a un acuerdo para facilitar el traspaso"

La posible salida de Leo Messi del FC Barcelona ha puesto patas arriba el mundo del fútbol. La marcha del astro argentino dejaría a la entidad con un vacío enorme.

Pero no todo el mundo cree que el rosarino vaya a dejar al Barcelona en la estacada, ya sea por propia decisión o por que el contrato se tenga que cumplir hasta 2021.

"No me atrevo a decir que no hay marcha atrás cuando no hay acuerdo con otro club. Me cuesta mucho hacerme a la idea", comentó Emili Rousaud durante una entrevista concedida a 'El Larguero'.

El ex vicepresidente de Josep Maria Bartomeu dio algunas de las claves. "Habría que entablar una negociación entre el Barcelona, Messi y el club de destino, y llegar a un acuerdo para facilitar el traspaso".

Rousaud cree que debe haber un acercamiento entre presidente y jugador. "El primer planteamiento sería reunión Bartomeu-Messi para ver qué decisiones hay que tomar para convencerle", expresó el ex directivo.