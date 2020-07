"Hace cuatro años estaba en el paro, esta noche solo me puede escribir Klopp"

Akinfenwa se hizo viral hace unas cuantas temporadas. Por su físico, claro está, tan alejado de lo que uno espera de un futbolista profesional. Y ahora vuelve a la primera línea informativa, gracias al ascenso del Wycombe Wanderers, club en el que milita desde hace cuatro años.

Llegó al Wycombe en 2016, tras jugar dos temporadas en el Wimbledon. Logró el ascenso a la League One, pero no continuó en el equipo. Se quedó en la Two, y fichó por el Wycombe. La próxima temporada jugará, por primera vez en su carrera, en el Championship. Y por primera vez en la larga historia del club.

Su alegría al término del encuentro estaba más que justificada. "Hace cuatro años, yo técnicamente estaba desempleado", dijo, ante los micrófonos de la prensa. Y razón no le faltaba. El Wycombe Wanderers le dio cobijo y confió en él cuando nadie más lo hizo.

Declarado fan del Liverpool, decididamente 2020 es su año. Los 'reds' han ganado su primera Premier y él ha logrado un ascenso histórico, el primero de su carrera a la categoría de plata del fútbol inglés, y el primero de su club, el modesto Wycombe Wanderers, a ese nivel.

"¡La única persona que me puede escribir al WhatsApp ahora mismo es Klopp, para que lo celebremos juntos!", añadió, eufórico, disfrutando como nadie de la entrevista tras el partido.

Porque Akinfenwa es algo más que un físico imparable. Es el carisma hecho futbolista. A sus 38 años es un pilar fundamental del vestuario del Wycombe, y no solo por su aportación futbolística, que no es para nada desdeñable: diez goles en 39 partidos, siendo titular en 20 de ellos.

'La Bestia' jamás pudo imaginar, hace cuatro años, cuando parecía que su carrera, que comenzó a comienzos del nuevo milenio en un sitio tan exótico como Lituania, tocaba a su fin, esta no solo iba a continuar, lo va a hacer nada menos que en el Championship.