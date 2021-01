"Hace mucho que no ganábamos y se nos hacía bola"

El Valencia por fin pudo ganar, dos meses después, un partido de la Liga Santander. Lo hizo gracias al tanto de Carlos Soler, encargado de hablar tras el choque contra el Valladolid.

"Contento por la victoria. Hacía mucho que no ganábamos y se nos estaba haciendo bola. En algunos partidos habíamos merecido ganar y se nos escapó. Ellos han tenido la última jugada y otros acercamientos. pero creo que la victoria es justa. Nos da esa confianza que nos faltaba. Estábamos compitiendo bien pero lo único es que no ganábamos y esto nos da la vida", aseguró el centrocampista.

En los micrófonos de 'Movistar LaLiga', incidió que el partido "no estaba mercado en rojo pero ha venido por tantos partidos sin ganar". "Obviamente no hemos hecho nada y no quiero que se malinterprete, pero es un gesto de que estamos todos a una. Hemos dado un paso adelante", añadió.

"Estábamos casi en descenso, igualados con el que marcaba el descenso. Está todo muy apretado. Y tenemos que intentar sumar de tres, ahora que tenemos confianza, en el próximo partido… y las cosas se verán de otra manera", sentenció Carlos Soler.