"Hacer una buena Champions es ganarla"

A Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, no le basta jamás el empate, ni siquiera en un partido de tal complejidad como el que este miércoles le espera en la Champions League contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, ni tampoco nada menos que ganar el título del máximo torneo europeo.

"Más allá del día a día, si empezamos a pensar que sería una buena Champions, es ganar el torneo, pero pensamos en el día a día, primero en pasar la fase de grupos e intentar sacar mañana los primeros tres puntos, que es lo que tenemos que pensar. No pensamos en qué sería una buena Champions, porque no sirve para nada. Se nos mide por lo que hagamos en el día a día, no por lo que pensemos del final de la temporada", dijo durante la rueda de prensa telemática.

"El Bayern Múnich siempre es uno de los grandes favoritos para ganar la Champions", admitió. ¿Y el Atlético?: "Prefiero no decir cómo nos vemos. Ya estáis vosotros para decir cómo nos veis. Internamente sabemos cuáles son nuestros objetivos y lo que nos marcamos. Nos guiamos del día a día", esquivó el centrocampista.

Sí reivindicó la mentalidad ganadora de su equipo, sea cual sea el rival, en este caso el mejor conjunto del momento en Europa, vencedor de la última Champions: "Somos ambiciosos, queremos ganar. Nosotros siempre vamos a ganar a cualquier campo y cada partido que jugamos salimos a ganar. No miramos si vamos a empatar. Siempre vamos a ganar. Y es lo que vamos a intentar mañana".

"Tenemos toda la capacidad para intentar hacer daño al Bayern, con humildad, con trabajo, con intensidad y siendo agresivos", recitó para este miércoles Koke, que jugará de mediocentro junto al mexicano Héctor Herrera, según los ensayos del técnico argentino Diego Simeone en el entrenamiento del lunes.

Ya ganó el Atlético, por ejemplo, al anterior campeón, al Liverpool, el pasado marzo por 2-3 en octavos de final del torneo. "Es un precedente, pero sabemos que es un partido completamente diferente. Ellos vienen de una grandísima racha, que no han perdido en Champions. Y vamos a intentar que sea este miércoles", explicó.

Delante estará Lucas Hernández, parte del Atlético hasta hace dos temporadas, cuando se marchó al Bayern de Múnich. "Le deseamos lo mejor. Ha salido de la casa, de la cantera del Atlético de Madrid, que aquí fue campeón del mundo con su selección por la proyección que tuvo en el Atlético de Madrid y obviamente se le echa de menos porque es una grandísima persona", declaró.

"Pero los compañeros que han venido llegando están haciendo un grandísimo trabajo para cubrir ese hueco que dejó. Esto pasa en el fútbol, que se van compañeros, vienen otros y vas cubriendo esas bajas en el grupo, que sigue creciendo como venimos haciéndolo", concluyó Koke desde el Allianz Arena por vía telemática.