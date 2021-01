"Hacía 25 o 30 kms en bici para entrenar y llegaba muerto"

Jan Oblak es uno de los mejores porteros del mundo y uno de los pilares del Atlético de Madrid, al que llegó hace ya seis años. El esloveno comenzó su carrera como profesional en el NK Olimpija 2005, pero sus inicios de pequeño fueron un tanto complicados.

En la revista 'Panenka', Oblak contó lo que hacía para ir a entrenar cuando a sus padres les era imposible llevarlo. "A veces me iba en bicicleta. Eran unos 25 o 30 kilómetros. Dicho así puede parecer peligroso, pero era divertido. Me gustaba pedalear rápido, así que llegaba muerto a los entrenamientos", contó.

La cosa es que lo que hacía Oblak era intentar bajar el tiempo que tardaba en llegar a las instalaciones en las que entrenaba y cada vez que tenía que salir en bicicleta se ponía ese reto de parar el crono antes que la última vez.

"Luego entendí que, si quería rendir, era mejor llegar tranquilo y con calma a los entrenamientos", continuó.

Oblak también explicó que siempre soñó con evitar los goles y no con marcarlos. "Cuando iba a ver a mi padre de niño me ponía detrás de la portería y me tiraba al mismo lado o que él y así aprendí a tirarme", continuó.

A este inconformista Oblak le preguntaron que, ya en el Atlético, tiene cosas que mejorar. Su respuesta fue la esperada: "En todo".

"En ninguna cosa no puedo no ser mejor. Todo depende de lo que busque el entrenador y últimamente me gusta que hayamos cambiado el estilo de juego para tener más posesión. Así puedo participar más con los pies.

El esloveno concluyó con que el Atlético está haciendo una "buena temporada", pero que todavía "queda mucho trabajo por hacer".