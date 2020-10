"Hacía tiempo que no veía un partido tan malo del Madrid"

Pedja Mijatovic, leyenda viva del Real Madrid, ofreció unas palabras en 'El Larguero', de la 'Cadena SER', donde se mostró muy crítico por la dura derrota del conjunto 'merengue' ante el Shakhtar Donetsk en el estreno de Champions.

"Hacía mucho tiempo que no le veía al Madrid un partido tan malo. Desde luego que no he visto una primera parte peor del Real Madrid en Europa. Así de mala no la he visto desde hace mucho tiempo", declaró claramente afectado Mijatovic.

Y añadió: "Ya son dos partidos seguidos, con el del Cádiz. Siempre cuentas con ganar los tres partidos que juegas en casa. Ahora el Madrid arranca mal. Es un año atípico y quizá se pueda recuperar, pero el partido ha sido malo, como la imagen. No diría que la culpa es de Zidane, es de todos. El sábado los jugadores sacarán su orgullo en el 'Clásico".

Mijatovic también se refirió a la figura de Sergio Ramos. Para él, el capitán es el gran líder del equipo blanco y su ausencia se nota sobre el césped: "El Madrid solo tiene un líder y es Sergio Ramos y cuando no está, el equipo sufre".

Además, elogió el partido que firmó Vinicius, que nada más entrar al terreno de juego en sustitución de un desaparecido Jovic anotó el segundo tanto del conjunto madridista: "Tiene que ser titular indiscutible ya".